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«Ман Сити» подписал Ортегу

Дата публикации: 03-07-2022

Состав «Манчестер Сити» пополнил Штефан Ортега Морено, ранее выступавший за «Арминию». Голкипер присоединился к «горожанам» в статусе свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан на 3 года. Новичок выбрал себе 18-й номер.

«Небесно-голубые» подписали Ортегу в качестве дублера Эдерсона. Ранее эту роль исполнял Зак Стеффен, который в скором времени может отправиться в аренду в «Мидлсбро».

«Это невероятный шаг в моей карьере. Не могу дождаться, когда начну тренироваться в «Манчестер Сити», встречусь с партнерами по команде и поработаю с Хосепом Гвардиолой», - публикует заявление Ортеги пресс-служба «Сити».

В минувшем сезоне в активе 29-летнего немца 35 игр за «Арминию» (6 «сухих» матчей).

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