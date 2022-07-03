Траоре покинул «Барселону»

Дата публикации: 03-07-2022

Вингер Адама Траоре покинул каталонскую «Барселону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Аренда футболиста была рассчитана до 30 июня 2022, но каталонцы решили не выкупать его контракт. Футболист вернется в английский «Вулвергемптон», где дальше будет решаться его судьба.



На счету Траоре в сезоне-2021/22 21 матч за «сине-гранатовых», в которых он не отличился голами, но отдал два ассиста.



Отметим, что 26-летний Адама пополнил ряды «Вулверхэмптона» в 2018 году. За его трансфер «волки» заплатили «Мидлсбро» 20 000 000 евро. Трудовой договор игрока с английским клубом в силе до 30 июня 2023 года.