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Траоре покинул «Барселону»

Дата публикации: 03-07-2022

Вингер Адама Траоре покинул каталонскую «Барселону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аренда футболиста была рассчитана до 30 июня 2022, но каталонцы решили не выкупать его контракт. Футболист вернется в английский «Вулвергемптон», где дальше будет решаться его судьба.

На счету Траоре в сезоне-2021/22 21 матч за «сине-гранатовых», в которых он не отличился голами, но отдал два ассиста.

Отметим, что 26-летний Адама пополнил ряды «Вулверхэмптона» в 2018 году. За его трансфер «волки» заплатили «Мидлсбро» 20 000 000 евро. Трудовой договор игрока с английским клубом в силе до 30 июня 2023 года.

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