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Мхитарян перешел в «Интер»

Дата публикации: 03-07-2022

Генрих Мхитарян сменил «Рому» на «Интер». В миланскую команду хавбек перебрался в ранге свободного агента. Информацию опубликовала пресс-служба «Интера». О деталях перехода не сообщается.

В «Рому» Мхитарян перешел в 2019 году после того, как его контракт с «Арсеналом» закончился. В завершившемся сезоне в активе 33-летнего футболиста 44 встречи в составе римской команды (5 забитых мячей, 9 результативных передач).

Его соглашение с «джаллоросси» было рассчитано до конца июня. Рыночный ценник на армянского исполнителя составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

В сборной Армении Мхитарян дебютировал в 2007 году. В марте он решил завершить карьеру в национальной команде. Всего в активе Генриха 95 игр за сборную (32 забитых мяча, 25 ассистов).

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