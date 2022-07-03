Мхитарян перешел в «Интер»

Дата публикации: 03-07-2022

Генрих Мхитарян сменил «Рому» на «Интер». В миланскую команду хавбек перебрался в ранге свободного агента. Информацию опубликовала пресс-служба «Интера». О деталях перехода не сообщается.



В «Рому» Мхитарян перешел в 2019 году после того, как его контракт с «Арсеналом» закончился. В завершившемся сезоне в активе 33-летнего футболиста 44 встречи в составе римской команды (5 забитых мячей, 9 результативных передач).



Его соглашение с «джаллоросси» было рассчитано до конца июня. Рыночный ценник на армянского исполнителя составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).



В сборной Армении Мхитарян дебютировал в 2007 году. В марте он решил завершить карьеру в национальной команде. Всего в активе Генриха 95 игр за сборную (32 забитых мяча, 25 ассистов).