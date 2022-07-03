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Кварацхелия стал игроком «Наполи»

Дата публикации: 03-07-2022

На сайте Серии А появилась информация о подписании «Наполи» контракта с Хвичей Кварацхелией. Ранее полузащитник выступал за батумское «Динамо».

Сумма трансфера не раскрывается. По информации ряда источников, за переход игрока неаполитанцы должны были заплатить 10 000 000 евро. Зарплата Кварацхелии в Италии составит около 1 млн евро в год.

Примечательно, что в начале сезона 21/22 правами на хавюека владел «Рубин». В марте казанцы сообщили о приостановке контракта с грузином. Позднее футболист прекратил трудовые отношения с «Рубином» и перешел в «Динамо» (Батуми), подписав с командой 2-летнее соглашение.

По версии портала Transfermarkt.de Кварацхелия стоит порядка 16 млн евро.

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