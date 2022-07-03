«Црвена Звезда» потребует у «Зенита» 10-12 млн евро за Эраковича

Дата публикации: 03-07-2022

«Mozzart Sport» рассказал, сколько «Зениту» придется заплатить за переход Страхиньи Эраковича. По данным источника, сумма сделки может составить 10-12 млн евро.



Петербуржцы предложили «Црвене Звезде» 8 млн евро, но сербская сторона намерена получить за своего защитника большую компенсацию. Помимо «Зенита», Эраковичем интересуется московское «Динамо», которое также направило предложение по футболисту.



Переговоры по переходу центрбека «Зенит» намерен возобновить после очной встречи с «Црвеной Звездой», которая состоится 3-го июля. В случае трансфера «сине-бело-голубые» оставят Страхинью на родине до конца лета, чтобы он помог своей нынешней команде в квалификации ЛЧ.



В завершившемся сезоне в активе Эраковича 41 встреча за «Црвену Звезду» (1 ассист).