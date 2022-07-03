Байи заинтересовал «Фулхэм»
Дата публикации: 03-07-2022
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть «Олд Траффорд» летом и продолжить карьеру в составе новичка АПЛ.
В услугах 28-летнего центрбека заинтересован «Фулхэм», о чем передает «Sky Sports». Ивуарийца хочет заполучить лично главный тренер «дачников» Марко Силва.
Отмечается, что клуб намерен взять в аренду Байи с возможностью выкупа.
Игрок сборной Кот-д’Ивуар перешел в «МЮ» из «Вильярреала» в 2016 году. В сезоне-2021/22 Байи провел семь матчей и не отличился результативными действиями.
Ранее услуги исполнителя были предложены «Ньюкаслу».