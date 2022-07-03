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Байи заинтересовал «Фулхэм»

Дата публикации: 03-07-2022

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть «Олд Траффорд» летом и продолжить карьеру в составе новичка АПЛ.

В услугах 28-летнего центрбека заинтересован «Фулхэм», о чем передает «Sky Sports». Ивуарийца хочет заполучить лично главный тренер «дачников» Марко Силва.

Отмечается, что клуб намерен взять в аренду Байи с возможностью выкупа.

Игрок сборной Кот-д’Ивуар перешел в «МЮ» из «Вильярреала» в 2016 году. В сезоне-2021/22 Байи провел семь матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее услуги исполнителя были предложены «Ньюкаслу».

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