«Бока Хуниорс» предложила контракт Видалю

Дата публикации: 03-07-2022

«Бока Хуниорс» заинтересована в услугах Артуро Видаля. Николо Скира пишет, что команда из Буэнос-Айреса готова подписать с хавбеком «Интера» соглашение до конца 2023 года.



Видаль связан трудовыми отношениями с миланским клубом до июня следующего года. Однако чилиец может покинуть лагерь «нерадзурри» в летнее межсезонье. В «Бока Хуниорс» надеются убедить футболиста присоединиться к команде.



Ранее СМИ писали, что интерес к Видалю также проявляют «Аль-Райян» (Катар) и «Фламенго» (Бразилия).



В завершившемся сезоне чилиец сыграл за «Интер» в 40 встречах, отметившись 2 забитыми мячами и завоевав в составе миланцев Кубок Италии.



Рыночный ценник на 35-летнего Видаля равняется 2 млн евро (источник – «Transfermarkt»).