Кутепов подписал с «Торпедо» контракт по схеме «1+1»

Дата публикации: 03-07-2022

В пресс-службе «Торпедо» сообщили о подписании контракта с Ильей Кутеповым. Экс-защитник «Спартака» заключил с клубом годичное соглашение с возможностью пролонгации на 1 сезон. К «автозаводцам» он присоединился в статусе свободного агента.



Кутепов обучался футболу в академии «красно-белых». Его дебют в основе «Спартака» состоялся в 2012 году. Вместе с московской командой центральный защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне на счету Кутепова всего 5 встреч в составе (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 0,9 млн.



Также в активе 28-летнего Ильи 13 игр в футболке российской сборной. Вместе с национальной командой он пробился в 1/4 финала ЧМ-2018.