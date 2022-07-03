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Мудрик интересен «Ювентусу» и «Брентфорду»

Дата публикации: 03-07-2022

Вингер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик все еще числится в шорт-листах некоторых клубов.

«Байер», пытавшийся подписать украинца, взял паузу. Дело в том, что «Шахтер» на данном этапе не горит желанием расставаться со своим подопечным. Однако ситуация может измениться в любой момент.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, на данный момент основными претендентами на 21-летнего футболиста являются «Ювентус» и «Брентфорд».

«Активнее других сейчас «Брентфорд», хотя Мудрик ранее дал понять, что хочет уйти в «Байер».

После заморозки переговоров с немцами, в борьбу включился «Ювентус». Кроме того, есть еще ряд менее именитых клубов. В общем, процесс идет», - сказал Цыганик.

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