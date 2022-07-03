01:56 ()
Свернуть список

Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

Дата публикации: 03-07-2022

Лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжит защищать цвета английской команды.

В летнее трансферное окно 30-летнего футболиста связывали со многими клубами. Была также информация, что он не может договориться с руководством «красных» о новом контракте.

На официальном сайте «мерсисайдцев» сообщается, что звездный египтянин поставил подпись под долгосрочным соглашением с «Ливерпулем» до середины 2025 года.

За команду Юргена Клоппа Салах выступает в течение 5 лет. За это время он забил 156 голов в 254 матчах.

Ориентировочная стоимость вингера – 90 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close