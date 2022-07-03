Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

Дата публикации: 03-07-2022

Лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжит защищать цвета английской команды.



В летнее трансферное окно 30-летнего футболиста связывали со многими клубами. Была также информация, что он не может договориться с руководством «красных» о новом контракте.



На официальном сайте «мерсисайдцев» сообщается, что звездный египтянин поставил подпись под долгосрочным соглашением с «Ливерпулем» до середины 2025 года.



За команду Юргена Клоппа Салах выступает в течение 5 лет. За это время он забил 156 голов в 254 матчах.



Ориентировочная стоимость вингера – 90 000 000 евро.