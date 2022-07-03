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В «Базеле» сообщили о возвращении Чалова в ЦСКА

Дата публикации: 03-07-2022

Саймон Уолтер, возглавляющий пресс-службу «Базеля», заявил о том, что Фёдор Чалов вернется в Россию. Вторую половину прошлого сезона центрфорвард находился в швейцарском клубе в рамках арендного договора.

«Чалов отправился в ЦСКА, срок его аренды в «Базеле» завершился», - цитирует Уолтера ресурс «РБ Спорт».

Чалов обучался футболу в академии «армейцев». С 2016 года играл за основу ЦСКА. За «Базель» россиянин выступал с февраля 2022 года, отметившись 4 забитыми мячами и 2 ассистами в 16 встречах. Вместе с клубом он завоевал серебро швейцарского чемпионата.

Контракт Фёдора с «красно-синими» истекает летом 2024 года. Рыночный ценник на 24-летнего игрока составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).

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