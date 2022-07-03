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«Боруссия» М объявила о подписании защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 03-07-2022

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха посредством своего официального сайта объявила о приобретении защитника «Ман Сити» Ко Итакуры.

С 25-летним японцем подписан контракт на четыре года - до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 3 номером.

Итакура в прошлом сезоне находился в аренде в «Шальке», с которым вышел в Бундеслигу. На его счету 32 поединка и 3 гола.

Центрбек принадлежал «горожанам» с 2019 года, куда перешел из «Кавасаки». После этого он два сезона играл в чемпионате Нидерландов за «Гронинген».

Портал «Transfermarkt» сообщает, что переход представителя сборной Японии обошелся «Боруссии» в 5 000 000 евро.

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