«Боруссия» М объявила о подписании защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 03-07-2022

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха посредством своего официального сайта объявила о приобретении защитника «Ман Сити» Ко Итакуры.



С 25-летним японцем подписан контракт на четыре года - до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 3 номером.



Итакура в прошлом сезоне находился в аренде в «Шальке», с которым вышел в Бундеслигу. На его счету 32 поединка и 3 гола.



Центрбек принадлежал «горожанам» с 2019 года, куда перешел из «Кавасаки». После этого он два сезона играл в чемпионате Нидерландов за «Гронинген».



Портал «Transfermarkt» сообщает, что переход представителя сборной Японии обошелся «Боруссии» в 5 000 000 евро.