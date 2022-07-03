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Экс-защитник «Атлетико» стал игроком «Олимпиакоса»

Дата публикации: 03-07-2022

Шиме Врсалько перебрался в Грецию. О переходе хорвата сообщили в пресс-службе «Олимпиакоса».

Защитник подписал с клубом 3-летнее соглашение. «Красно-белым» Врсалько достался бесплатно, поскольку на момент перехода футболист находился в статусе свободного агента.

Ранее Врсалько выступал за «Атлетико», игроком которого он стал летом 2019 года. В прошедшем сезоне на счету 30-летнего фулбека 27 встреч за мадридцев (1 гол, 2 результативные передачи).

Рыночный ценник на хорвата равняется 5 млн евро (согласно Transfermarkt.de). В различное время Шиме играл за «Интер», «Сассуоло», «Дженоа» и другие клубы.

В национальной сборной Врсалько дебютировал в 2011 году. Вместе с ней он завоевал серебро ЧМ-2018.

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