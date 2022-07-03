Контракт Галтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два сезона

Дата публикации: 03-07-2022

В понедельник или вторник Кристоф Галтье станет наставником «ПСЖ». Информацией поделилось издание «L’Equipe».



Специалист, ранее работавший с «Ниццей», подпишет с парижанами контракт на 2 года. Соглашением не будет предусмотрена опция пролонгации.



В настоящий момент «Пари Сен-Жермен» возглавляет Маурисио Почеттино. Его трудовые отношения с действующим чемпионом Франции истекают следующим летом. Однако клуб, по всей видимости, готов досрочно разорвать контракт с аргентинцем. При этом размер неустойки и условия прекращения сотрудничества стороны пока не согласовали.



Помимо этого, «красно-синим» также придется заплатить компенсацию «Ницце» в размере 10 млн евро.



К своим обязанностям новый наставник парижан может приступить уже 4-го июля.