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Агент Намли подтвердил расторжение контракта между игроком и «Краснодаром»

Дата публикации: 03-07-2022

Даан Крамп, работающий с Юнесом Намли, сообщил о прекращении действия контракта между его клиентом и краснодарской командой.

Заявление агента опубликовал ресурс «РБ Спорт»: «Подтверждаю: Юнес завершил сотрудничество с «Краснодаром». У него больше нет обязательств перед клубом. Станет ли он игроком «Спарты»? По данному вопросу в настоящий момент нет решения».

Ранее стало известно, что Намли решил приостановить соглашение с «Краснодаром», воспользовавшись правом, предоставленным ФИФА.

Состав «быков» 28-летний хавбек пополнил в 2019 году. Всего в его активе лишь 18 встреч за «быков», в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

Рыночный ценник на датчанина составляет 1,2 млн евро.

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