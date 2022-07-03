Агент Намли подтвердил расторжение контракта между игроком и «Краснодаром»

Дата публикации: 03-07-2022

Даан Крамп, работающий с Юнесом Намли, сообщил о прекращении действия контракта между его клиентом и краснодарской командой.



Заявление агента опубликовал ресурс «РБ Спорт»: «Подтверждаю: Юнес завершил сотрудничество с «Краснодаром». У него больше нет обязательств перед клубом. Станет ли он игроком «Спарты»? По данному вопросу в настоящий момент нет решения».



Ранее стало известно, что Намли решил приостановить соглашение с «Краснодаром», воспользовавшись правом, предоставленным ФИФА.



Состав «быков» 28-летний хавбек пополнил в 2019 году. Всего в его активе лишь 18 встреч за «быков», в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.



Рыночный ценник на датчанина составляет 1,2 млн евро.