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«Атлетико» может подписать Бернардески

Дата публикации: 03-07-2022

По информации «Sky Sport», карьера Федерико Бернардески может продолжиться в «Атлетико».

В минувшем сезоне вингер защищал цвета «Ювентуса», куда он перебрался в 2017 году. Трансфер игрока обошелся туринской команде в 40 000 000 евро. Контракт Бернардески с «бьянконери» истек 30-го июня, после чего он стал свободным агентом.

В завершившемся сезоне в активе 28-летнего футболиста 36 поединков за туринскую команду (2 забитых мяча, 6 результативных передач). Его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро («Transfermarkt»).

В сборную Италии Бернардески вызывается с 2016 года. В составе национальной команды он стал обладателем золотых медалей ЧМ-2018, проходившего в России.

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