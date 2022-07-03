Кавани может вернуться во Францию

Дата публикации: 03-07-2022

Уругвайский голеадор заинтересовал клуб Лиги 1.



После завершения контракта с «Манчестером Юнайтед» Эдинсон Кавани находится в поисках нового места работы.



Как сообщает издание «Get French Football News», 35-летний исполнитель может вернуться во французскую Лигу 1 – в уругвайском форварде лично заинтересован президент «Ниццы».



В минувшей кампании Кавани провел 15 матчей в АПЛ за «красных дьяволов»: на его счету два гола и одна результативная передача.



Ранее авторитетный инсайдер Николо Скира заявил, что нынешний наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо хочет пригласить Кавани в стан «летучих мышей».