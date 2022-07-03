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«Монако» близок к подписанию контракта с Белотти

Дата публикации: 03-07-2022

В ближайшее время «Монако» может усилиться Андреа Белотти. «RMC Sport» утверждает, что сделка по его переходу находится в завершающей стадии.

«Монегаски» предложили форварду контракт на 3 года с зарплатой в 3,5 млн евро за сезон. Самого Белотти условия трудового договора с «Монако» устраивают.

Сообщается, что у итальянца была возможность остаться в Серии А. Интерес к 28-летнего бомбардиру проявляли «Фиорентина» и «Милан». Однако финансовые требования Андреа оказались слишком высокими для итальянских команд.

В сезоне 2021/2022 Белотти выступал за «Торино». В его активе 22 игры (8 забитых мячей, 1 ассист). Нападающий был связан трудовыми отношениями с «гранатовыми» до конца июня, после чего покинул клуб.

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