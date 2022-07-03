Лапорт подтвердил желание Рафиньи перейти в «Барселону»

Дата публикации: 03-07-2022

Вингер «Лидса» Рафинья летом может сменить не только клуб, но и чемпионат.



Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорт подтвердил желание футболиста присоединиться к его клубу, а также факт переговоров.



«Рафинья хочет играть за «Барселону». Мы продолжаем находиться в постоянном контакте с «Лидсом». Знаем, что еще несколько клубов сделали запрос по игроку, но мы сохраняем определенный оптимизм», – приводит слова функционера Фабрицио Романо.



В прошлом сезоне бразилец провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 три результативных передачи.



Действующий контракт футболиста с английским клубом, которого «Transfermarkt» оценивает в 45 млн евро, истекает в 2024 году.