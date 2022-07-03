01:57 ()
Свернуть список

Тилеманс решил сменить «Лестер» на «Арсенал»

Дата публикации: 03-07-2022

Бельгийский полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Игрок решил, что готов к новым вызовам и хочет присоединиться к лондонскому «Арсеналу».

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что технический директор лондонцев Эду поддерживает связь с агентом 25-летнего исполнителя.

«Канониры» уже согласовали с бельгийцем условия личного контракта и скоро могут объявить о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Лестер» в случае продажи Тилеманса хотел бы подписать хавбека «Лиона» Уссема Ауара.

Напомним, в 2019 году «лисы» выкупили права на футболиста у «Монако» за 45 000 000 евро. С тех пор он подорожал до € 55 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close