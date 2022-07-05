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В «Зените» рассказали о трансферных целях клуба

Дата публикации: 05-07-2022

Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», рассказал о приоритетных трансферных целях на летнее межсезонье. Он отметил, что клуб планирует укрепить линию защиты 2 игроками.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прорабатывает вариант с приобретением Родригао, правами на которого владеет «Сочи», и Страхиньи Эраковича, выступающего за «Црвену Звезду».

«В своей работе мы рассматриваем футболистов на среднюю и длительную перспективу. В скором времени к команде может присоединиться центральный защитник, выступающий справа. До закрытия трансферного окна надеемся купить и левого центрдефа», - приводит слова гендиректора «Зенита» ресурс «Чемпионат».

Дебютный матч нового сезона петербуржцы проведут 9-го июля против «Спартака».

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