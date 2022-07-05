В «Зените» рассказали о трансферных целях клуба

Дата публикации: 05-07-2022

Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», рассказал о приоритетных трансферных целях на летнее межсезонье. Он отметил, что клуб планирует укрепить линию защиты 2 игроками.



Ранее сообщалось, что «Зенит» прорабатывает вариант с приобретением Родригао, правами на которого владеет «Сочи», и Страхиньи Эраковича, выступающего за «Црвену Звезду».



«В своей работе мы рассматриваем футболистов на среднюю и длительную перспективу. В скором времени к команде может присоединиться центральный защитник, выступающий справа. До закрытия трансферного окна надеемся купить и левого центрдефа», - приводит слова гендиректора «Зенита» ресурс «Чемпионат».



Дебютный матч нового сезона петербуржцы проведут 9-го июля против «Спартака».