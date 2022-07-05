«Лацио» предложил контракт Романьоли

Дата публикации: 05-07-2022

Бывший защитник «Милана» может пополнить состав «орлов».



«Лацио» заинтересован в услугах Алессио Романьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира.



По его информации, римский клуб предложил 27-летнему футболисту контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. По этому соглашению Романьоли может зарабатывать три миллиона евро за сезон.



Центрдеф выступал за «Милан» с 2015 года. 1 июля Алессио стал свободным агентом, поскольку завершился его контракт с «россонери».



В прошлом сезоне Романьоли провел 22 матча в чемпионате Италии, отметившись 1 голом и 1 ассистом.