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«Лацио» предложил контракт Романьоли

Дата публикации: 05-07-2022

Бывший защитник «Милана» может пополнить состав «орлов».

«Лацио» заинтересован в услугах Алессио Романьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, римский клуб предложил 27-летнему футболисту контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. По этому соглашению Романьоли может зарабатывать три миллиона евро за сезон.

Центрдеф выступал за «Милан» с 2015 года. 1 июля Алессио стал свободным агентом, поскольку завершился его контракт с «россонери».

В прошлом сезоне Романьоли провел 22 матча в чемпионате Италии, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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