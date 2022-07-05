08:56 ()
Свернуть список

Футболист «Спартака» Тиль близок к переходу в ПСВ

Дата публикации: 05-07-2022

«Eindhovens Dagblad» утверждает, что сделка по переходу Гуса Тиля в ПСВ близка к закрытию.

Полузащитник уже прошел медосмотр для команды из Эйндховена. В скором времени он должен подписать соглашение с клубом. Сумма трансфера не будет превышать 5 млн евро.

«Спартак» выкупил права на Тиля в 2019 году, заплатив за него «АЗ» 18 млн евро. Однако карьера в России у голландца не задалась. Сезон 20/21 хавбек провел в аренде во «Фрайбурге», сезон 21/22 – в аренде в «Фейеноорде». В составе роттердамцев он выходил на поле в 49 поединках, отметившись 21 забитым мячом и 5 ассистами.

Соглашение Тиля с «красно-белыми» действует до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего игрока в 7,5 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close