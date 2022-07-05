«Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Милинковичу-Савичу

Дата публикации: 05-07-2022

Сербский полузащитник может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.



Два клуба английской Премьер-лиги претендуют на Сергея Милинковича-Савича, о чем информирует «Football Italia» со ссылкой на газету «Il Messaggero».



По информации источника, «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» предложили за хавбека 55 миллионов евро, но «Лацио» отказал. Римский клуб хочет выручить минимум 80 000 000 евро за своего футболиста. Напомним, что в 2015 году «бело-голубые» приобрели Сергея у «Генка» за € 12 млн.



По итогам прошлого сезона на счету Милинковича-Савича 47 матчей в которых он набрал 23 очка по системе «гол+пас».