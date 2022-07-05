Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 05-07-2022

Мауро Икарди ответил отказом на предложение «Вулверхэмптона». Информацией поделился Николо Скира.



Инсайдер отметил, что в планы аргентинца не входит переход в «Вулверхэмптон». Примечательно, что «ПСЖ», владеющий правами на Икарди, не рассчитывает на игрока в следующем сезоне, потому вероятность его ухода из клуба ближайшим летом очень велика.



Ранее СМИ писали об интересе к форварду со стороны «Монцы» и «Милана».



Икарди пополнил состав «Пари Сен-Жермен» в 2020 году, перейдя из «Интера». В минувшем сезоне на счету 29-летнего нападающего 30 поединков (5 забитых мячей).



Контракт аргентинца с «красно-синими» действует до июня 2024 года. Рыночный ценник на форварда составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).