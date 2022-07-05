08:56 ()
Свернуть список

Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 05-07-2022

Мауро Икарди ответил отказом на предложение «Вулверхэмптона». Информацией поделился Николо Скира.

Инсайдер отметил, что в планы аргентинца не входит переход в «Вулверхэмптон». Примечательно, что «ПСЖ», владеющий правами на Икарди, не рассчитывает на игрока в следующем сезоне, потому вероятность его ухода из клуба ближайшим летом очень велика.

Ранее СМИ писали об интересе к форварду со стороны «Монцы» и «Милана».

Икарди пополнил состав «Пари Сен-Жермен» в 2020 году, перейдя из «Интера». В минувшем сезоне на счету 29-летнего нападающего 30 поединков (5 забитых мячей).

Контракт аргентинца с «красно-синими» действует до июня 2024 года. Рыночный ценник на форварда составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close