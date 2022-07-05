«МЮ» близок к подписанию контракта с Эриксеном

Дата публикации: 05-07-2022

По информации «Daily Star», «Ман Юнайтед» удалось существенно продвинуться в согласовании условий личного контракта с Кристианом Эриксеном. «Манкунианцы» заявили о готовности выполнить финансовые требования хавбека.



В «МЮ» хотят подписать датчанина, но тот не спешит становиться игроком клуба, поскольку хочет понять, какой трансферной политики будет придерживаться команда из Манчестера ближайшим летом. Ранее ряд источников писали, что футболист раздумывает над 2 вариантами продолжения карьеры. Он может остаться в «Брентфорде» или перебраться на «Олд Траффорд».



С июля датчанин имеет статус свободного агента. Его рыночная стоимость равняется 20 млн евро (по версии экспертов «Transfermarkt»).



Если Эриксен решится на переход, то его зарплата в Манчестере составит 8,3 млн евро за сезон.