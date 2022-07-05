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«Барселона» рассчитывает купить Алонсо дешевле чем за 10 млн евро

Дата публикации: 05-07-2022

Переговоры по переходу Маркоса Алонсо в «Барселону» продолжаются. Очередной их раунд должен состояться на следующей неделе. Сам испанец уже согласовал условия личного контракта с «сине-гранатовыми».

Каталонцы надеются договориться о снижении стоимости сделки и рассчитывают выкупить права на Алонсо за сумму менее 10 млн евро. Обсуждение трансфера Сесара Аспиликуэты пока приостановлено.

Алонсо воспитывался в академии «Реала». «Челси» выкупил права на защитника в 2016 году. В прошедшем сезоне в активе 31-летнего испанца 46 игр в составе лондонцев (5 забитых мячей, 6 голевых пасов). Его контракт с «синими» истекает летом 2023 года.

Transfermarkt.de оценивает Алонсо в 15 000 000 евро.

Источник – «Diario Sport».

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