«Динамо» хочет продать Комличенко «Ростову»

Дата публикации: 05-07-2022

Николай Комличенко может стать полноценным игроком «Ростова». Информацией поделился ресурс «Metaratings».



Правами на 26-летнего центрфорварда владеет «Динамо». Москвичи надеются выручить с продажи своего подопечного 2 млн евро. Однако в «Ростове» на данный момент готовы обсуждать исключительно аренду Комличенко. Окончательное решение по футболисту стороны примут до конца следующей недели.



Ранее «СЭ» писал, что судьбу Комличенко в «Динамо» определит Славиша Йоканович, недавно возглавивший клуб.



В минувшем сезоне форвард выступал за «Ростов» в рамках арендного договора. В активе Комличенко 8 забитых мячей и 3 ассиста в 29 встречах за команду с берегов Дона. Соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.