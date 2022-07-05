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«Динамо» хочет продать Комличенко «Ростову»

Дата публикации: 05-07-2022

Николай Комличенко может стать полноценным игроком «Ростова». Информацией поделился ресурс «Metaratings».

Правами на 26-летнего центрфорварда владеет «Динамо». Москвичи надеются выручить с продажи своего подопечного 2 млн евро. Однако в «Ростове» на данный момент готовы обсуждать исключительно аренду Комличенко. Окончательное решение по футболисту стороны примут до конца следующей недели.

Ранее «СЭ» писал, что судьбу Комличенко в «Динамо» определит Славиша Йоканович, недавно возглавивший клуб.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Ростов» в рамках арендного договора. В активе Комличенко 8 забитых мячей и 3 ассиста в 29 встречах за команду с берегов Дона. Соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

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