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Бернарду Силву сообщил Гвардиоле, что хочет перейти в «Барселону»

Дата публикации: 05-07-2022

Бернарду Силва сообщил руководству и тренерскому штаб «Манчестер Сити» о своем желании сменить клубную прописку этим летом. Такая информация появилась на страницах издания «Diario Sport».

27-летний португалец хочет присоединиться к «Барселоне», однако пока переход Бернарду в стан каталонцев выглядит маловероятным.

Проблема в том, что «горожане» не готовы к расставанию с футболистом, а если английский гранд все же решится на его продажу, то потенциальному покупателю Силвы придется раскошелиться на 100 млн евро. «Сине-гранатовые» считаю такую сумму завышенной. Они согласны выделить на трансфер всего 60 миллионов.

В сезоне 2021/22 Силва поучаствовал в 35 встречах АПЛ (8 голов).

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