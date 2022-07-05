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«Ювентус» проявляет интерес к Фирмино

Дата публикации: 05-07-2022

30-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как стало известно «Mirror», «Ювентус» рассчитывает усилить атаку форвардом «Ливерпуля. Речь о Роберто Фирмино.

По информации источника, туринский клуб уверен, что может заполучить бразильца по доступной цене. Оптимизм связан с тем, что недавно Мохаммед Салах продлил соглашение с «мерсисайдцами».

Скорее всего, в следующем сезоне Юрген Клопп сделает ставку на трио: Салах – Нуньес – Диас, в результате чего Фирмино будет сидеть в запасе. Подобная ситуация не может не беспокоить нападающего.

Ожидается, что «Юве» предложит за бразильца 25 миллионов евро.

Фирмино защищая цвета «Ливерпуля» с лета 2015 года принял участие в 327 матчах. В них он стал автором 98 голов и 74 результативных пасов.

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