14:35 ()
Свернуть список

«Тоттенхэм» находится на завершающей стадии переговоров по Лангле

Дата публикации: 06-07-2022

Французский защитник близок к переезду в Англию.

«Тоттенхэм Хотспур» уже долгое время работает над подписанием Клемана Лангле в рамках усиления оборонительной линии команды.

Так авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что лондонский клуб и «Барселона» согласовывают последние детали сделки. Личное соглашение между «шпорами» и французским защитником было подписано еще неделю назад.

В прошлом сезоне Лангле провел за «сине-гранатовых» 27 матчей, в которых он отличился одним ассистом и получил пять предупреждений. Его рыночная стоимость равняется 12 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close