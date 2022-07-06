«Тоттенхэм» находится на завершающей стадии переговоров по Лангле

Дата публикации: 06-07-2022

Французский защитник близок к переезду в Англию.



«Тоттенхэм Хотспур» уже долгое время работает над подписанием Клемана Лангле в рамках усиления оборонительной линии команды.



Так авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что лондонский клуб и «Барселона» согласовывают последние детали сделки. Личное соглашение между «шпорами» и французским защитником было подписано еще неделю назад.



В прошлом сезоне Лангле провел за «сине-гранатовых» 27 матчей, в которых он отличился одним ассистом и получил пять предупреждений. Его рыночная стоимость равняется 12 млн евро.