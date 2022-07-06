«Барселона» объявила о переходе Кристенсена

Дата публикации: 06-07-2022

В пресс-службе «Барселоны» объявили о переходе Андреаса Кристенсена, ранее защищавшего цвета «Челси».



Состав каталонцев датчанин пополнил в ранге свободного агента, поскольку его соглашение с «аристократами» истекло. Контракт центрбека с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на 4 года. Отступные за футболиста составят 0,5 млрд евро.



В систему «Челси» Кристенсен попал 10 лет назад. Привлекаться к играм за основу лондонцев он начал с 2014 года. В минувшем сезоне в активе 26-летнего игрока 34 встречи за «аристократов», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.



Рыночный ценник на Кристенсена составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).



Датчанин стал вторым новичком каталонцев в летнее межсезонье. Ранее состав «Барселоны» пополнил Франк Кессье.