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«Барселона» объявила о переходе Кристенсена

Дата публикации: 06-07-2022

В пресс-службе «Барселоны» объявили о переходе Андреаса Кристенсена, ранее защищавшего цвета «Челси».

Состав каталонцев датчанин пополнил в ранге свободного агента, поскольку его соглашение с «аристократами» истекло. Контракт центрбека с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на 4 года. Отступные за футболиста составят 0,5 млрд евро.

В систему «Челси» Кристенсен попал 10 лет назад. Привлекаться к играм за основу лондонцев он начал с 2014 года. В минувшем сезоне в активе 26-летнего игрока 34 встречи за «аристократов», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.

Рыночный ценник на Кристенсена составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).

Датчанин стал вторым новичком каталонцев в летнее межсезонье. Ранее состав «Барселоны» пополнил Франк Кессье.

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