«Интер» нацелился на Аканджи

Дата публикации: 06-07-2022

Швейцарец может сменить клубную прописку.



«Интер» рассматривает различные варианты усиления оборонительной линии в текущее трансферное окно.



Как сообщает издание «Bild», «нерадзурри» нацелились на центрального защитника «Борусии» (Дортмунд) Мануэля Аканджи.



В минувшем розыгрыше чемпионата Германии швейцарский футболист провел 25 поединков за «шмелей», в которых отличился одним забитым голом.



Отмечается, что «Интеру» уже в ближайшее время может понадобиться новый центральный защитник, потому что «ПСЖ» готов заплатить за Милана Шкриниара 65 миллионов евро.



«Transfermarkt» оценивает 26-летнего Аканджи в 30 000 000 евро. Его контракт с «Боруссией» в силе до лета 2023 года.