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«Интер» нацелился на Аканджи

Дата публикации: 06-07-2022

Швейцарец может сменить клубную прописку.

«Интер» рассматривает различные варианты усиления оборонительной линии в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание «Bild», «нерадзурри» нацелились на центрального защитника «Борусии» (Дортмунд) Мануэля Аканджи.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии швейцарский футболист провел 25 поединков за «шмелей», в которых отличился одним забитым голом.

Отмечается, что «Интеру» уже в ближайшее время может понадобиться новый центральный защитник, потому что «ПСЖ» готов заплатить за Милана Шкриниара 65 миллионов евро.

«Transfermarkt» оценивает 26-летнего Аканджи в 30 000 000 евро. Его контракт с «Боруссией» в силе до лета 2023 года.

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