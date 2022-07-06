«Челси» рассматривает возможность подписания Роналду

Дата публикации: 06-07-2022

Дэвид Орнштейн, представляющий издание «The Athletic», сообщает об интересе «Челси» к Криштиану Роналду.



«Аристократы» всерьез рассматривают вариант с подписанием форварда. Идею поддерживает собственник клуба Тодд Боэли, также исполняющий обязанности спортивного директора лондонцев.



В «Ман Юнайтед» на данный момент не готовы обсуждать трансфер Роналду. Определенные сомнения в необходимости подписания 37-летнего португальца выражает и Томас Тухель, возглавляющий «Челси».



Возвращение Роналду в «Юнайтед» состоялось прошлым летом. В завершившемся сезоне Криштиану стал одним из лидеров клуба, отличившись 24 раза и отдав 3 голевых паса в 38 играх за «манкунианцев». Его соглашение с «красными дьяволами» истекает в июне 2023 года.