«Зенит» договорился с «Сочи» о трансфере Родригао

Дата публикации: 06-07-2022

По информации ресурса «Legalbet», Родригао, контрактом которого владеет «Сочи», может перебраться в «Зенит».



Сообщается, что петербуржцы уже согласовали переход защитника с сочинской командой. В настоящий момент «сине-бело-голубые» договаривается с Родригао по условиям личного контракта.



«Сочи» пополнился 26-летним бразильцем в июле 2021 года, подписав его в статусе свободного агента. Ранее защитник выступал за португальский «Жил Висенте». Трудовые отношения Родригао с «Сочи» действуют до лета 2023 года. В завершившемся сезоне на счету бразильца 31 поединок за сочинскую команду (3 гола, 1 ассист).



Рыночный ценник на Родригао равняется 3,5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



Ранее в «Зенит» перешел Матео Кассьерра, также выступавший за «Сочи».