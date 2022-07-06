«Ман Сити» купил опорника сборной Англии за 42 млн фунтов

Дата публикации: 06-07-2022

«Манчестер Сити» на своем сайте сообщил о закрытии сделки по переходу Кэлвина Филлипса. Прошлый сезон хавбек провел в составе «Лидса».



Информация о сумме трансфера появилась на портале Transfermarkt.de. Сообщается, что англичанин обошелся «горожанам» в 42 000 000 фунтов. «Лидс» также сможет рассчитывать на бонусные выплаты.



В «Ман Сити» рассматривают Филлипса в качестве замены Фернандиньо, решившего завершить карьеру на родине. Англичанин способен сыграть на двух позициях – в центре средней линии или обороны.



В минувшем сезоне полузащитник появлялся на поле в футболке «Лидса» в 23 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Рыночная стоимость 26-летнего Кэлвина составляет 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).