Северный Лондон ликует – Габриэль Жезус игрок «Арсенала»

Дата публикации: 06-07-2022

Габриэль Жезус пополнил состав «Арсенала». Информация о подписании центрфорварда появилась на сайте «канониров». Клуб посвятил переходу бразильца специальный видеоролик.



За трансфер Жезуса лондонцы заплатили 45 млн фунтов. В «Арсенале» бывший нападающий «Манчестер Сити» будет выступать под 9-м номером, оказавшимся свободным после того, как команду покинул Александр Ляказетт. Примечательно, что бразилец ранее уже работал с Микелем Артетой, возглавляющим «канониров», когда тот находился в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы.



Жезус был связан контрактом с «горожанами» до лета 2023 года. За клуб из Манчестера он выступал на протяжении 5,5 лет. В минувшем сезоне в его активе 13 забитых мячей и 12 голевых пасов в 41 встрече за «Ман Сити».