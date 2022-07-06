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«Базель» все еще надеется вернуть Чалова из ЦСКА

Дата публикации: 06-07-2022

Федор Чалов, отыгравший вторую половину прошлого сезона за «Базель», может вновь оказаться в Швейцарии. Об этом сообщил Симон Вальтер, возглавляющий пресс-службу швейцарской команды. Он уточнил, что переговоры с ЦСКА касательно перехода Чалова этим летом продолжаются.

«Стороны обсуждают ситуацию по Чалову. Федор превосходно влился в команду, в «Базеле» были бы рады, если бы россиянин не уезжал из Швейцарии. Однако вопрос по нему придется урегулировать на клубном уровне», - приводит слова Вальтера ресурс «РБ-Спорт».

За полсезона в «Базеле» Чалов выходил на поле в 16 встречах (4 забитых мяча, 2 ассиста). Срок действия его контракта с ЦСКА ограничен летом 2024 года.

Transfermarkt.de оценивает Чалова в 6 000 000 евро.

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