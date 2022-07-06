«Наполи» не участвует в борьбе за Дибалу

Дата публикации: 06-07-2022

Бомбардир сборной Аргентины Пауло Дибала, который этим летом покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента, не перейдет в «Наполи».



Авторитетный инсайдер Николо Скира уверяет, что несмотря на некоторые слухи о возможном трансфере футболиста в ряды неаполитанцев, они не участвуют в борьбе за этого игрока.



Со стороны «Наполи» был единственный звонок агенту Дибалы, чтобы узнать их финансовые требования, но не более того. На данном этапе «адзурри» не ведут никаких переговоров по 28-летнему аргентинцу.



Ранее главным фаворитом на подписание Дибалы считался миланский «Интернационале», но в последнее время вокруг игрока фигурируют слухи по поводу «Монцы», «Ромы» и других клубов.