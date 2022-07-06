«ПСЖ» готов предложить за Скамакку 50 млн евро

Дата публикации: 06-07-2022

Итальянский форвард заинтересовал чемпиона Франции.



«Пари Сен-Жермен» работает над трансфером игрока «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Французский гранд планирует приобрести нападающего за 50 миллионов евро, о чем утверждает издание «Le Parisien».



Ранее в СМИ появилась информация, что «Сассуоло» отказался продавать Скамакку «Арсеналу».



Скамакка, являющийся воспитанником «Ромы», оказался в системе «Сассуоло» в 2017 году. С тех пор он побывал в аренде в «Кремонезе», «ПЕК Зволле», «Асколи» и «Дженоа».



В сезоне 21/22 поучаствовал в 38 матчах во всех турнирах (16 голов и 1 ассист).



По версии «Transfermarkt» на сегодняшний день 23-летний итальянец стоит порядка 30 000 000 евро.