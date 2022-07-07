13:42 ()
Свернуть список

«Ювентус» хочет взять Дзаньоло в аренду с опцией выкупа

Дата публикации: 07-07-2022

По данным Николо Скиры, «Ювентус» намерен усилиться Николо Дзаньоло. Туринцы хотят арендовать хавбека и готовы заплатить за него «Роме» 10 млн евро. При этом в арендном соглашении «бьянконери» намерены прописать опцию выкупа футболиста за 30-35 млн евро.

Римляне готовы расстаться с Дзаньоло. Однако их устраивает только вариант с продажей полузащитника за сумму в 50 000 000 евро.

Переговоры между сторонами должны состояться в течение ближайших 2 дней. Сам Николо согласен стать частью туринской команды.

В завершившемся сезоне на счету Дзаньоло 42 поединка в составе «Ромы» (8 забитых мячей, 9 результативных пасов). Именно его гол принес римлянам победу в финальной встрече Лиги конференций.

Transfermarkt.de оценивает 23-летнего игрока в 33 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close