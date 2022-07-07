«Ювентус» хочет взять Дзаньоло в аренду с опцией выкупа

Дата публикации: 07-07-2022

По данным Николо Скиры, «Ювентус» намерен усилиться Николо Дзаньоло. Туринцы хотят арендовать хавбека и готовы заплатить за него «Роме» 10 млн евро. При этом в арендном соглашении «бьянконери» намерены прописать опцию выкупа футболиста за 30-35 млн евро.



Римляне готовы расстаться с Дзаньоло. Однако их устраивает только вариант с продажей полузащитника за сумму в 50 000 000 евро.



Переговоры между сторонами должны состояться в течение ближайших 2 дней. Сам Николо согласен стать частью туринской команды.



В завершившемся сезоне на счету Дзаньоло 42 поединка в составе «Ромы» (8 забитых мячей, 9 результативных пасов). Именно его гол принес римлянам победу в финальной встрече Лиги конференций.



Transfermarkt.de оценивает 23-летнего игрока в 33 млн евро.