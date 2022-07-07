«Бордо» рискует потерять профессиональный статус

Дата публикации: 07-07-2022

Клуб с богатой историей может исчезнуть с футбольной карты.



«Бордо» получил отказ от французского футбольного органа DNGG по поводу апелляции на перевод в третий по силе дивизион.



Проблемы у «жирондинцев» возникли из-за непростой финансовой ситуации, но клуб не собирается останавливаться, сообщает «RMC Sport».



Руководители «Бордо» намерены попытать счастья в национальном олимпийском и спортивном комитете.



Текущий долг «фиолетово-синих» составляет около 52 млн евро. Все идет к тому, что «Бордо» подаст заявление на банкротство, после чего клуб, основанный в 1881 году, могут ликвидировать.