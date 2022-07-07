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В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина

Дата публикации: 07-07-2022

Даниэле Праде, являющийся спортивным директором «Фиорентины», дал комментарии по ситуации с Кокориным. Ранее СМИ сообщали, что клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество с россиянином.

«Обсуждение расторжения соглашения с Кокориным завершилось не слишком удачно. Сейчас Александр выглядит неплохо, потому если договор с ним будет расторгнут, то только по согласию сторон. Он интересен российским клубам. Ответы на многие вопросы мы получим после тренировочных сборов», - приводит заявление функционера «Фиорентины» Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в январе прошлого года. Его контракт с «фиалками» истекает в 2024 году. В сезоне 21/22 в активе форварда 7 встреч за команду из Флоренции (без результативных действий).

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