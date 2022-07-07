Гальтье стал главным тренером «ПСЖ»

Дата публикации: 07-07-2022

В пресс-службе «ПСЖ» сообщили о назначении Кристофа Гальтье наставником клуба. Контракт со специалистом будет действовать до лета 2024 года.



Незадолго до этого пресс-служба парижан отрапортовала о досрочном прекращении трудовых отношений с Маурисио Почеттино. Аргентинец принял «Пари Сен-Жермен» в январе 2021 года. Вместе с командой специалист выиграл французскую Лигу 1, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.



Гальтье в прошлом сезоне управлял «Ниццей». Клуб под руководством француза финишировал на 5-й строчке в Лиге 1 и добрался до финала Кубка страны, где проиграл «Нанту». В сезоне 20/21 Гальтье вместе с «Лиллем» сумел победить в чемпионате Франции. После столь знаменательного успеха 55-летний коуч покинул клуб.