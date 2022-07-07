Де Лигт дал устное согласие на переход в «Баварию»

Дата публикации: 07-07-2022

Маттейс де Лигт намерен сменить «Ювентус» на «Баварию». Информацией поделился ресурс Sport1.de. Сообщается, что защитник в устной беседе согласился на переезд в Мюнхен.



Примечательно, что особых усилий, чтобы убедить голландца принять условия сотрудничества, «Баварии» предпринимать не пришлось, поскольку он с детства симпатизировал мюнхенцам. В 2019 году де Лигт хотел оказаться в составе чемпиона Германии, но из-за его высокой стоимости трансфер сорвался. В итоге центрбек перешел в «Ювентус».



Хасан Салихамиджич, занимающий пост спортивного директора «красных», намерен обсудить трансфер де Лигта с туринцами в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Юве» хочет выручить за голландца не меньше 80 000 000 евро.