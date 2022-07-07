«Наполи» просит огромную сумму за Осимхена в «Баварии»

Дата публикации: 07-07-2022

Неаполитанский клуб не горит желанием продавать своего нападающего.



«Бавария» рассматривает разные варианты усиления атакующей линии поля и хочет подписать Виктора Оисимхена. Однако мюнхенцам придется выложить за футболиста сборной Нигерии огромную сумму.



Как сообщает издание «Corriere dello Sport», боссы «парненопейцев» требуют за ценрфорварда около 110 миллионов евро.



Напомним, «Наполи» купил Осимхена у «Лилля» в 2020 году. Сумма сделки – € 75 млн.



В прошлом сезоне нигерийский футболист провел в Серии А 27 матчей, в которых забил четырнадцать голов и отдал пять ассистов.