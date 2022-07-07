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Иско отказался от перехода в «Рому»

Дата публикации: 07-07-2022

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско открыт для перехода в другую команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Однако, как сообщает издание «Diario AS», испанский футболист не заинтересован в сотрудничестве с «Ромой».

Римский клуб предлагал Иско выгодный контракт, а Жозе Моуриньо пытался убедить игрока принять предложение, но испанец отказался.

Источник утверждает, что хавбек хочет остаться в Примере или же перебраться в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

В сезоне-2021/22 Иско сыграл за «Реал» в 14 матчах чемпионата Испании, в которых смог забить всего один гол.

Отметим, что хавбек достаточно востребован на трансферном рынке – у него есть предложения от «Севильи», «Бетиса» и «Галатасарая».

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