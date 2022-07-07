13:43 ()
Свернуть список

В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива»

Дата публикации: 07-07-2022

Тони Д’Амико заявил, что слухи, приписывающие «Аталанте» интерес к Алексису Бека-Бека из «Локомотива», не соответствуют действительности.

«Значится ли Бека-Бека в шорт-листе клуба? Нет», - заявил спортивный директор «Аталанты» в разговоре с Егором Кабаком, представляющим «Чемпионат».

Ранее ряд источников сообщили, что Бека-Бека может перебраться в Италию, где интерес к нему проявляет «Аталанта».

Состав «железнодорожников» хавбек пополнил летом 2021 года, перейдя из «Кана». В завершившемся сезоне Бека-Бека выходил на поле в футболке «железнодорожников» в 26 играх (4 результативных паса).

Его контракт с москвичами истекает летом 2026 года. Рыночный ценник на француза равняется € 3 млн (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close