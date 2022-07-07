В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива»

Дата публикации: 07-07-2022

Тони Д’Амико заявил, что слухи, приписывающие «Аталанте» интерес к Алексису Бека-Бека из «Локомотива», не соответствуют действительности.



«Значится ли Бека-Бека в шорт-листе клуба? Нет», - заявил спортивный директор «Аталанты» в разговоре с Егором Кабаком, представляющим «Чемпионат».



Ранее ряд источников сообщили, что Бека-Бека может перебраться в Италию, где интерес к нему проявляет «Аталанта».



Состав «железнодорожников» хавбек пополнил летом 2021 года, перейдя из «Кана». В завершившемся сезоне Бека-Бека выходил на поле в футболке «железнодорожников» в 26 играх (4 результативных паса).



Его контракт с москвичами истекает летом 2026 года. Рыночный ценник на француза равняется € 3 млн (согласно «Transfermarkt»).