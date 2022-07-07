Мозес рассматривает возможность ухода из «Спартака»

Дата публикации: 07-07-2022

Виктор Мозес все же вернулся в Москву и уже начал тренироваться со «Спартаком». Тем не менее, хавбека не покидают мысли об уходе из клуба.



Ресурс «Euro-football» утверждает, что Мозес договорился с Лукой Каттани о том, что «красно-белые» не будут чинить препятствий его трансферу при наличии интересного предложения. Для самого нигерийца приоритетом является команда, участвующая в Еврокубках, лучше в ЛЧ. Активные переговоры по возможному переходу футболиста могут начаться в конце лета. Тогда станут известны участники группового раунда Еврокубков.



Срок действия соглашения Мозеса с «красно-белыми» ограничен летом 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 31-летнего полузащитника 33 игры за «Спартак», в которых он отметился 3 голами и 5 ассистами.