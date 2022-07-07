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Спортивный директор «Фиорентины» подтвердил интерес к Додо

Дата публикации: 07-07-2022

Игрок «Шахтера» понадобился итальянской команде.

«Фиорентина» не оставляет попыток оформить переход правого защитника «Шахтера» Додо. Интерес к футболисту подтвердил спортивный директор клуба Даниэле Праде.

«Йович – игрок, который нам нравится. Однако футбольный опыт подсказывает мне, что говорить о нем следует после того, как состоится трансфер.

То же могу сказать о Додо. Не думаю, что мы сможем оформить эти трансферы в ближайшие дни, но мы работаем в этом направлении», - приводит слова Праде «Tuttomercatoweb».

Бразильский исполнитель присоединился к донецкому клубу летом 2019 года. В сезоне-2021/22 Додо провел 26 матчей во всех турнирах и отличился 4 голевыми пасами.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает 23-летнего футболиста в 20 000 000 евро.

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